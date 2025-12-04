«Угроза из террариума»: израильские власти уничтожили сотни крокодилов, опасаясь теракта

Израильские власти уничтожили несколько сотен крокодилов на частной ферме, сославшись на уникальную угрозу национальной безопасности. По их версии, рептилии могли быть использованы террористами в качестве оружия. Об этом сообщает Lenta.ru.

Массовая зачистка фермы в поселении Пцаэль на Западном берегу реки Иордан прошла еще в августе, но официальное объяснение появилось только сейчас. Власти заявили, что приняли экстраординарное решение из-за риска атаки боевиков. По их мнению, те могли бы прорвать ограждение и выпустить крупных хищников на свободу, создав хаос и угрозу для местных жителей.

Это объяснение не удовлетворило зоозащитные организации, которые с самого начала требовали тщательного расследования и новых правил обращения с животными в подобных ситуациях. Однако Гражданская администрация и Управление природы и парков отказались проводить проверку, сославшись на приоритет безопасности. Инцидент высветил парадоксальную ситуацию, где дикие животные оказались заложниками давнего политического конфликта, а превентивные меры вызвали больше вопросов, чем дали ответов.

Ранее в Индии крокодил растерзал 59-летнего мужчину.