Указом Путина назначен врио губернатора Ненецкого автономного округа

Врио губернатора НАО стала Ирина Гехт

Общество

Фото: [pxhere.com]

Врио губернатора Ненецкого автономного округа указом президента России Владимира Путина назначена Ирина Гехт. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля вечером вторника.

Как следует из официального сообщения, после того как губернатор НАО Юрий Бездудный принял решение досрочно прекратить свои полномочия, согласно российскому законодательству был назначен и врио главы региона. Им стала Ирина Гехт до того периода, пока в должность не вступит лицо, официально избранное губернатором.

Также, согласно официальному документу, ранее Владимир Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста главы региона.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о том, что будут стабилизировать обстановку в кризисных точках.

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