Указом Путина назначен врио губернатора Ненецкого автономного округа
Врио губернатора НАО стала Ирина Гехт
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Врио губернатора Ненецкого автономного округа указом президента России Владимира Путина назначена Ирина Гехт. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля вечером вторника.
Как следует из официального сообщения, после того как губернатор НАО Юрий Бездудный принял решение досрочно прекратить свои полномочия, согласно российскому законодательству был назначен и врио главы региона. Им стала Ирина Гехт до того периода, пока в должность не вступит лицо, официально избранное губернатором.
Также, согласно официальному документу, ранее Владимир Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста главы региона.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о том, что будут стабилизировать обстановку в кризисных точках.