Указом Путина назначен врио губернатора Ненецкого автономного округа

Как следует из официального сообщения, после того как губернатор НАО Юрий Бездудный принял решение досрочно прекратить свои полномочия, согласно российскому законодательству был назначен и врио главы региона. Им стала Ирина Гехт до того периода, пока в должность не вступит лицо, официально избранное губернатором.

Также, согласно официальному документу, ранее Владимир Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста главы региона.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о том, что будут стабилизировать обстановку в кризисных точках.