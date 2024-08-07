В связи с обострением ситуации на границе с Россией украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации жителей из ряда населенных пунктов Сумской области.

Согласно заявлению главы областной военной администрации Владимира Артюха, цитируемого в ряде украинских СМИ, эвакуации подлежат около 6 тысяч человек из 23 населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к границе с Курской областью России.

По его словам, эвакуируемые граждане будут размещены в пунктах временного размещения (ПВР), подготовленных местными властями. Такое решение, по словам чиновника, принято в целях обеспечения безопасности мирного населения в условиях нарастающей напряженности в приграничном регионе.

Стоит отметить, что данное решение было принято на фоне недавних сообщений об атаках украинских вооруженных сил на российские приграничные населенные пункты. Эти события вызвали серьезную обеспокоенность как у местных жителей, так и у властей по обе стороны границы.

Эвакуация такого масштаба свидетельствует о серьезности ситуации и готовности украинских властей к возможной эскалации конфликта в приграничных районах, говорят военные специалисты.

Ранее стало известно о том, что США запросят разъяснения у Киева по поводу атаки в Курской области.