Украина использовала тактику Первой мировой войны против российского БПЛА

На Украине продолжают использовать гражданские самолеты, чтобы перехватывать беспилотники. Подтверждающий подобную тактику снимок опубликовали в телеграм-канале «Военный обозреватель».

В объектив беспилотного летательного аппарата попал спортивно-тренировочный самолет Як-52, экипаж которого предпринял попытку перехвата российского беспилотника в небе над Одесской областью. Находящийся в кабине инструктора украинский военный попытался сбить БПЛА стрельбой из автомата.

Самолет Як-52 дебютный полет совершил в 1979 году. Летательная машина оснащена девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью в 360 лошадиных сил, который позволяет набрать скорость в до 270 км/ч.

Ранее стало известно о том, что в Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников были повреждены 16 квартир многоэтажного дома. В результате налета также пострадали мирные граждане.