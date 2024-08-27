Украина отказалась продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу

Киев не станет продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа, которое заканчивается в конце 2024 года. Такую позицию выразил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференцию, которую транслировал один из местных телеканалов.

Во время своего обращения глава государства заявил, что в данном вопросе «поставлена точка». При этом он также выразил мнение, что после окончания нынешнего контракта, Украина вместе с Евросоюзом примут решение о возможности транзита газа другими компаниями из России через свою территорию в страны Европы.

В марте текущего года украинский премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев может продолжить транзит российского голубого топлива и после завершения действующего контракта, но напрямую вступать в переговоры с Москвой не будет. По его мнению, газ могли бы приобретать страны Европы до того, как он будет закачен в газотранспортную систему Украины. Благодаря такому варианту развития события, Украина формально занималась бы транзитом европейского газа.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз рассматривает возможность поставок Киеву новых систем ПВО. Этот вопрос планируют поднять на неофициальной встрече, которая пройдет в Брюсселе на этой неделе. В диалоге также примут участие представители украинской стороны.