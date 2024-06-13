Как заявил руководитель во время пресс-конференции после встречи стран-членов контактной группы помощи Украине в Брюсселе, политика о запрете на нанесение ударов на большие расстояния поставленным из штатов оружием, не претерпела изменений.

Ранее мы писали о том, что ефрейтор Вооруженных сил России в одиночку сумел уничтожить около 10 солдат вооруженных сил Украины. Благодаря грамотным действиям Евгения Мещерякова удалось не только ликвидировать большое число противников, но и занять их опорный пункт. Кроме того, умелые и отважные действия мужчины позволили во время атаки также избежать потерь с нашей стороны, а еще развить ранее достигнутый успех, продолжив дальнейшее движение вперед.