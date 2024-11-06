Украина собралась объединить мирный план Китая и Бразилии с «планом победы»

На протяжении последних недель Украина пытается смягчить позицию относительно плана Китая и Бразилии об урегулировании конфликта и предпринимает попытки объединить его с «планом победы» Зеленского. Об этом пишет New York Times и ссылается на официальных лиц, знакомых с сутью диалога.

В настоящее время Украина смягчила отношение к планам Бразилии и Китая, которые на предыдущем этапе Зеленский отвергал.

«Идут тихие на данный момент дипломатические усилия по сопоставлению этого плана с украинскими предложениями из 10 пунктов», — говорится в сообщении.

По данным издания, осторожные обсуждения с участием многих сторон по урегулированию конфликта на Украине с помощью переговоров идут на протяжении последних месяцев. При этом дальнейшее развитие событие может пойти по-другому вектору из-за избрания Дональда Трампа президентом США.

В мае 2024 года Бразилия и Китая вместе представили способ разрешения украинского кризиса, который включал в себя шесть пунктов. Озвученный вариант нашел положительный отклик среди представителей более 100 государств.

Ранее сообщалось о том, что МИД России не испытывает неоправданных ожиданий в связи с победой на выборах президента США Дональда Трампа.