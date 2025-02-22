Украинка сняла на видео российский дрон, заглядывающий в окна домов

Жительница Сумской области Украины сняла на видео российский FPV-дрон, который осуществлял разведку, обследуя окна зданий в поисках целей. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

На видео можно увидеть, как дрон с взрывным устройством неспешно летит по улице, направляясь к окнам здания. Сквозь стекло доносится шум от лопастей. Эти самые пропеллеры до сих пор слышны в ушах, посетовала впечатлительная украинка.

«Этот звук теперь навсегда в моей памяти», — подписала ролик местная жительница.

Ранее сообщалось, что боец ВС России в тапках сбил дрон ВСУ, едва встав с кровати. А после этого российский военнослужащий обескуражил ВСУ угоном подбитой бронемашины.