Украинки бегут из Дании в страхе за своих детей

Телерадиокомпания DR со ссылкой на некоторые НКО сообщает о том, что несколько украинок сбежали из Дании из-за того, что боятся, что местные спецслужбы заберут их детей.

Как минимум, на данный момент речь идет только о шести украинских женщинах, которые вернулись домой из Дании. Причиной тому стало опасение, что дети станут воспитываться вне семьи. Так, основной причиной таких опасений называют трудности в общении между гражданками и властями Дании.

Судя по всему, украинские матери увидели риск того, что их детей могут забрать, и так как не получили внятного ответа на терзающие их вопросы, то приняли решение вернуться на родину. Также известно, что при общении соцслужб и украинок использовался онлайн-переводчик.

Напомним, ранее в США возмутились действиями президента Байдена, который выделяет деньги на Украину, а не на помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии.