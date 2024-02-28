Украинская армия обстреляла приграничную Гордеевку

В среду, 28 февраля, стало известно об обстреле вооруженными силами Украины села Гордеевка, что в Курской области. О произошедшем инциденте в своих социальных сетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам руководителя региона, этот населенный пункт находится на границе с Украиной. В результате атаки оказались повреждены дом, а также автомобиль. К счастью, среди людей пострадавших нет. Глава региона заявил, что владельцам поврежденного имущества будет оказана помощь с восстановлением.

Ранее мы писали о том, что вооруженные силы России продолжают развитие наступления после того, как была освобождена Авдеевка. После этого наши бойцы смогли освободить от неприятеля Петровское. Приходится и отбивать вражеские атаки. Солдаты и офицеры подразделения «Центр» сумели отразить 11 контратак, которые предприняли украинцы. В течение 27 февраля, на Авдеевском направлении противник потерял 165 солдат, лишился четырех танков, а также двух боевых машин пехоты Bradley. Подробности читайте в материале.