Украинская студентка Катерина Эндеберия покинула престижный колледж в Великобритании после того, как преподаватели предложили ей изучать русский язык вместо выбранных сложных предметов. Для девушки из Донецка, чей отец служит в ВСУ, это стало неприемлемым. Об этом пишет The Guardian.

История, попавшая на страницы The Guardian, началась с академических трудностей. Катерина, беженка 2022 года, успешно сдала экзамены GCSE и поступила на подготовительный курс в City of Stoke-on-Trent Sixth Form College. Она выбрала экономику, политологию и статистику, однако столкнулась с отставанием.

Педагоги, стремясь помочь, предложили ей сменить профиль и взять русский язык, предположив, что он дастся ей легче. Однако для девушки, пережившей конфликт на Донбассе с 2014 года, это прозвучало как оскорбление и глубокая психологическая травма. Она отметила, что сталкивалась с издевками из-за акцента и не получила адекватной поддержки от администрации колледжа.

В итоге Катерина приняла решение уйти, предпочтя принципы диплому.

