Украинские беспилотники атаковали два округа Белгородской области

28 марта вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали два округа Белгородской области. Об этом написал на своей странице губернатор Вячеслав Гладков.

Так, на село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа неприятель сбросил с БПЛА взрывное устройство. В результате инцидента пострадал мирный житель, который во время атаки находился на улице. У потерпевшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица, а также верхних конечностей. Мужчину везут в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получили хозяйственная постройка и забор. А по Яковлевскому городскому округу украинцы нанесли удар, используя беспилотник самолетного типа. Атаке подвергся инфраструктурный объект, который находится в районе поселка Томаровка. В результате инцидента люди не пострадали.

Ранее мы писали о том, что Конгресс США одобрил продажу Польше трех видов авиационных ракет. Министр обороны европейского государства заявил, что боевые средства окажут заметное влияние на укрепление возможностей сдерживания и обороны страны.