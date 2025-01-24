Украинские каратисты отказались возвращаться на родину после турнира в Италии

Украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк, которые в составе сборной страны были на турнире в итальянской Венеции, решили не возвращаться на родину. Об этом телеканалу «Общественное» сообщил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.

Атлеты, которые являются супругами, участвовали в турнире в конце декабря. К определенному сроку они должны были вернуться на Украину, но вместо этого удалили профили в социальных сетях и выключили смартфоны. После произошедшего решением Федерации карате Украины спортсмены были исключены из состава сборной. Кроме того, спортивные чиновники хотят добиться их пожизненной дисквалификации, а еще лишить всех имеющихся спортивных наград.

Ранее сообщалось о том, что на Украине в ДТП разбилась популярная блогерша Женя Зуб. По предварительным сведениям, 39-летняя женщина за рулем Lexus пыталась совершить обгон, но протаранила припаркованный грузовик.