Украинская национальная полиция занимается формирование трех новых стрелковых бригад численностью в восемь тысяч человек, которые будут принимать участие в боях с российскими войсками. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства 25 июня.

Как следует из опубликованного сообщения, до этого из сотрудников полиции уже были сформированы три бригады, общая численность которых превышает пять тысяч человек. Известно, что они служат рядом границами России и Белоруссии. Кроме того, работают сотрудники отдельной штурмовой бригады национальной полиции, а еще больше 20 тысяч украинцев несут службы в различных прифронтовых регионах.

Ранее мы писали о том, что согласно уставу НАТО, Украина не сможет стать одним из его членов. В противном случае вступит в силу 5-я статья устава о коллективной обороне, которая приведет к крайне нежелательному для стран Запада развитию событий.