Украинские власти признали популярность русского языка среди школьников

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь подтвердил тот факт, что «часть» украинцев, а в особенности школьники, продолжают разговаривать дома на русском языке.

15 июля в украинском издании «Страна» вышел материал, в котором, опираясь на проведенное государственной службой качество исследование, сообщалось о снижение популярности местного языка среди школьников вне учебных заведений. Согласно актуальным цифрам, на мове теперь говорят меньше 40% ребят.

Во время эфира Креминь также сообщил, что признались в использовании русского языка в домашних условиях и учителя. В министерство и департаменты были отправлены результаты исследований, изучив которые ответственные лица должны каким-то образом поспособствовать росту популярности украинского языка за пределами школ.

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