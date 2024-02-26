Украинские военные обстреляли поселок в Брянской области

26 февраля украинские формирования открыли огонь по Брянской области. Об этом сообщил в своем канале губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, украинские боевики обстреляли объекты, расположенные на территории поселка Белая Березка в Трубчевском районе. Целью обстрела стали административные здания.

Богомаз сообщил, что пострадавших среди мирного населения нет, но снаряды попали по территории промышленного объекта, выбив стекла в административном здании предприятия.

Сейчас на месте происшествия работают представители спецслужб. Они проверяют места падения снарядов и устраняют последствия обстрела.

Не так давно над Брянской областью сработала система ПВО, сбившая украинский беспилотник. Попытка ВСУ оказалась неудачной, оперативное срабатывание установок ликвидировало БПЛА, при этом никаких жертв и разрушений происшествие не повлекло.