Украинский генерал рассказал о недовольстве военных отставкой Залужного

Отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос рассказал о недовольстве военных отставкой Валерия Залужного с поста главнокомандующего. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Кривоноса, отставка произошла резко и некрасиво. Он отметил, что военные прекрасно понимают, для чего Зеленский пошел на это. Военные, как и генерал, уверены, что, избавившись от Залужного, президент попытался переложить на него ответственность за мобилизацию и другие ошибки киевской власти. Таким образом украинский лидер решил отбелить свою репутацию, а не укрепить армию.

Также отставной генерал отметил, что боеспособность украинской армии от замены главнокомандующего никак не изменилась, так как за качество армии отвечает государство, а не сами военные.

Отставка Залужного произошла в четверг, 8 февраля, на его место Зеленский назначил Сырского, командующего прежде сухопутными войсками.