Союзники предпринимают попытки усадить Киев за стол переговоров с Россией, так как вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте и теряют западную технику. Об этом каналу Radio NV рассказал киевский политолог Сергей Гайдай.

Во время своей речи спикер заявил, что у ВСУ нет оборонных линий, были потеряны несколько систем Patriot, а также «Леопарды». В том числе и по этим причинам страны Запады не так активно оказывают помощь и подталкивают Киев к переговорам с Москвой. Гайдай заявил о потере из-за непрофессионализма вооруженных сил Украины 20 танков Leopard-2, а также свыше половины от переданных 100 танков Leopard-1.

Ранее мы писали о том, что в небе над Курской областью войсками России были обезврежены 20 беспилотников вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, летательные аппараты хотели ударить по территориям трех районов.