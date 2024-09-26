Украинский военный одной фразой объяснил свое дезертирство

Нет смысла обвинять в дезертирстве из 56-й бригады Вооруженных сил Украины, ведь там «закончились люди». Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на слова украинского военного Сергей Гнездилова.

Свою фразу мужчина аргументировал тем, что 56-я бригада вела долгие бои, однако ротация почему-то не происходила. В своем обращении Гнездилов признал вину в совершенном преступлении и заявил, что действующее законодательство никак не решает данную проблему.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремело несколько мощных взрывов.