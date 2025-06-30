Украинским военным вынесли приговор за вторжение в Курскую область

От 15 до 17 лет колонии получили четверо украинских военных, которые вторглись в Курскую область. Об этом в понедельник сообщил СК России.

В официальном сообщении ведомства говорится о том, что те доказательства, которые были собраны Главным военным СУ СК России, суд признал достаточным и вынес приговор в отношении четырех военнослужащих 17-й танковой роты ВСУ Владимира Захарычева, Антона Пецеры, Николая Таратуты, Александра Королева.

В зависимости от ролей каждого (первым двум перечисленным выше 17 и 16 лет, Таратуте 15,5 и Королеву 16,5), им были вынесены приговоры по подпунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК России. По данным следствия, указаные военные ВСУ, вооруженные гранатами и автоматами, незаконно проникли в Курскую область в целях совершения теракта и, находясь в Ольговке, запугивали местных жителей: угрожая убийством, а также обстреливали российских военных и гражданских, мешая эвакуации.

Напомним, ранее стало известно, что Жилье уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после завершения СВО.