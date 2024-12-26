Украинского предпринимателя Коломойского признали членом экстремистской группы

В список экстремистских и террористических организаций попало объединение, в состав которого входит Коломойский, Павел Шитов* и британская компания JKX Oil & Gas Limited*.

Ранее сообщалось, что два украинских ферросплавных завода, которые связаны с олигархом Игорем Коломойским, не выплатили налогов на сумму почти в 1,2 млрд гривен.

Кроме того, Коломойский подозревается в организации массового убийства. с 2022-го года находится на Украине под следствием. Отмечается, что бизнесмен нанял людей для устранения главы одной из юридических компаний.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.