Украинского предпринимателя Коломойского признали членом экстремистской группы
Объединение, связанное с олигархом Коломойским, внесли в список террористических
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский* был включен в список членов экстремистской группировки, согласно данным Росфинмониторинга, передает ТАСС.
В список экстремистских и террористических организаций попало объединение, в состав которого входит Коломойский, Павел Шитов* и британская компания JKX Oil & Gas Limited*.
Ранее сообщалось, что два украинских ферросплавных завода, которые связаны с олигархом Игорем Коломойским, не выплатили налогов на сумму почти в 1,2 млрд гривен.
Кроме того, Коломойский подозревается в организации массового убийства. с 2022-го года находится на Украине под следствием. Отмечается, что бизнесмен нанял людей для устранения главы одной из юридических компаний.
*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.