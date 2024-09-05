В Омской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы затопления

В Омской области введен режим повышенной готовности. Об этом вечером четверга, 5 сентября, сообщают на официальном сайте правительства региона.

Стало известно, что такой режим повышенной готовности вводится из-за угрозы затопления – постановление подписал губернатор региона Виталий Хоценко. Предварительно, под угрозой затопления оказался микрорайон Осташково в Омске, селах Морозовка и Ульяновка в Омском районе, а также территории около ТЭЦ-5.

Данный режим вводится, в первую очередь, для сил территориальной подсистемы ликвидации ЧС региона и для органов управления. По поручению губернатора будет контролироваться и экологическая ситуация в регионе, а граждан будут информировать о происходящем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курской области несколько храмов серьезно пострадали после украинских обстрелов.