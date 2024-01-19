Украинцы обстреляли село в Брянской области: повреждены дома и остановка

Днем в пятницу, 19 января 2024 года, украинцы нанесли очередной удар по Брянской области. Подробности в своем официальном канале приводит глава Брянской области Александр Богомаз.

По его данным, под обстрел во второй половине дня пятницы попало село Курковичи, которое располагается в Стародубском муниципальном округе. К счастью, среди мирных граждан обошлось без пострадавших, но зафиксированы повреждения.

В частности, частичные разрушения есть в четырех жилых домах, одном торговом объекте и даже на остановке. На месте работают представители экстренных служб и правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы рассказали о задержании женщины в Луганске, которая сотрудничала с украинской разведкой. Гражданка арестована, возбуждено дело о шпионаже. Подробнее читайте в материале.