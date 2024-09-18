Киевский режим выдал прилет своей зенитной управляемой ракеты по парку Юрьева в Харькове за атаку ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Как уточнил спикер, 31 августа случился ложный выпуск ракеты из украинской системы ПВО, в результате чего получили повреждения находящиеся в парке гражданские объекты. Прилет был выдан за атаку ВС РФ, а ночью центральную часть парка закрыли для устранения последствий попадания.

«Спешно убирали следы от поражающих элементов украинской зенитной ракеты на детских площадках, чтобы потом объявить виновной российскую сторону в гибели гражданских лиц», — сказал Лисняк.

При этом он уточнил, что СМИ Украины на данной фактуре создали фейк. В частности, видео с попаданием ракеты в общественное место заменили на кадры с ударом по военному объекту ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что жителям двух районов Курской области вынужденно пришлось покинуть родину из-за атак украинцев, которые своими действиями ставили под угрозу жизни мирных граждан.