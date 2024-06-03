Украинцы взволнованы ростом тарифов за свет

На сайте офиса президента Зеленского появилась петиция, в которой украинцы требуют запретить рост тарифов за пользование электричеством. По сведениям РИА Новости , соответствующий документ был зарегистрирован в понедельник.

К данному часу электронную подпись под инициативой, которая должна набрать 25 тысяч голосов для рассмотрения, поставили порядка 150 человек. В своем обращении люди просят ограничить рост стоимости электроэнергии в условиях продолжающегося противостояния с Россией. Также они заявляют, что уровень получаемых зарплат не соответствует тарифам в целом и просят президента страны сдержать слово и ввести мораторий на их повышение.

Ранее мы писали о том, что в ДНР заведено уголовное дело на наемника из Франции. 32-летний мужчина по имени Джулион был механиком-водителем в составе разведывательного отделения 28-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.