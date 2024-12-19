Умер еще один пассажир попавшего в аварию в Мурманской области поезда

В медицинском учреждении скончался еще один пассажир состава, что минувшим днем, 19 декабря, столкнулся с товарным поездом в Мурманской области. Об этом в своём Telegram-канале проинформировал глава региона Андрей Чибис.

Таким образом, число погибших в ходе аварии увеличилось до двух человек. Накануне в машине скорой помощи в момент транспортировки в клинику скончалась пострадавшая в результате ЧП женщина, личность которой пока не установлена.

Напомним, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись у станции Княжная. Пострадали не менее 14 человек. По последним данным, число получивших ранения и травмы больше.

Ранее сообщалось, что число обратившихся за помощью пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27 человек.