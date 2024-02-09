Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков

Жуков был генеральным директором компании по поиску работы 14 лет, с 2008 года по 2022 год, а с марта 2023 года занимал пост президента организации. Компания выразила соболезнования родным и близким мужчины. Также в организации отметили, что для компании смерть Жукова стала огромной потерей. Жуков больше 20 лет своей жизни посвятил работе в бизнес-сфере.

При каких обстоятельствах скончался мужчина, не уточняется. Причина смерти бизнесмена также неизвестна. Дата и место прощания пока не названа.

В конце января из жизни ушел литератор и драматург Евгений Хаит, многим известный как член команды КВН «Одесские джентльмены». Мужчина умер в Одессе, о его кончине сообщили коллеги Хаита в социальных сетях.