Умер водитель машины, которую атаковал украинский дрон под Белгородом

Стало известно о смерти мужчины, который пострадал в результате вражеской атаки по Белгородской области три дня назад. Подробности в среду, 25 сентября, привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, тот самый водитель был доставлен ранее в больницу в крайне тяжелом состоянии, и несколько дней врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но, к сожалению, этого не удалось.

Напомним, что атака произошла на участке автодороги Чайки-Красный Октябрь 22 сентября: пострадавшего тогда с тяжелыми травмами (проникающим ранением брюшной полости и множественными осколочными ранениями) доставляли в больницу.

Напомним, ранее Макрон рассказал о целях страны на Украине.