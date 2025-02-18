Умерла 33-летняя победительница конкурса «Мисс Азия» Энджи Морад

Ушла из жизни 33-летняя победительница конкурса «Мисс Азия» Энджи Морад, которая оказалась в больнице будучи беременной вторым ребенком. Об этом сообщил «Voice».

В январе модель и актриса попала в лечебное учреждение, где медики нашли у нее вирусную инфекцию. Женщина лежала в палате интенсивной терапии, а в какой-то момент ее самочувствие сильно ухудшилось, и пациентка была переведена с пневмонией в реанимацию. Муж Морад практически круглые сутки находился возле ее палаты, а к тому моменту состояние супруги резко ухудшилось. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, а некоторые время спустя в ее соцсетях появилось сообщение следующего характера: «Я умираю, простите меня». Сирийские медики пытались спасти Морад, но безуспешно. Она скончалась 9 февраля от осложнений, вызванных вирусной инфекцией.

Ранее была названа возможная причина ухода из жизни народного артиста СССР Олега Стриженова, который болел в течение продолжительного времени.