Умерла, не дождавшись приема: в волгоградской поликлинике скончалась мать 13-летнего школьника

В городе Волжский Волгоградской области развернулась трагедия. 13-летний школьник в одночасье остался круглым сиротой. Его мать умерла прямо в очереди на прием к врачу, не дождавшись помощи. Об этом сообщает «Волгоград Онлайн».

40-летняя Юлия работала воспитательницей в детском саду и одна поднимала сына. Последнее время женщину мучили сильные головные боли, и 12 марта она решила наконец попасть к специалисту. Однако помощи она так и не дождалась. Сердце остановилось прямо в коридоре. Врачи пытались реанимировать, но безуспешно.

Год назад мальчик уже потерял отца. 3 марта 2025 года папа скончался в другом городе. Теперь подросток остался совсем один. Близких родственников, которые могли бы забрать его, просто нет. Сейчас решается вопрос об опеке. Документы подали классный руководитель и отчим, хотя последний на похоронах не появлялся. В школе мальчика характеризуют как отличника, открытого и дружелюбного ребенка. Но как ему теперь жить дальше без мамы, не знает никто.

