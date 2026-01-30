Умерла звезда «Один дома» и «Шиттс Крик» актриса Кэтрин О’Хара

В пятницу скончалась известная голливудская актриса Кэтрин О’Хара, звезда сериала «Шиттс Крик» и культовых фильмов «Один дома» и «Лучшие из лучших». Американские СМИ подтвердили ее смерть, но причина пока не разглашается. Об этом сообщают источники американских СМИ.

Актриса получила всемирную известность благодаря роли матери Кевина МакКалистера (Маколея Калкина) в первых двух частях комедии «Один дома». Не менее значимой стала ее работа в ситкоме «Шиттс Крик», где она сыграла эксцентричную Мойру Роуз, появившись в 80 эпизодах и завоевав любовь миллионов зрителей. За эту роль она получила премию «Эмми» в 2020 году.

