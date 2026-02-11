Умолял о свободе в Замоскворецком суде: предполагаемый пособник Любомира Корбы отправлен в СИЗО до апреля

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о мере пресечения для Виктора Васина, который проходит соучастником по делу о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба (ГРУ) генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Судья постановил отправить фигуранта под стражу в следственный изолятор до 6 апреля 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В ходе судебного заседания Васин настаивал на своей непричастности к подготовке самого акта насилия. Он утверждал, что неоднократно пытался отговорить непосредственного исполнителя преступления, Любомира Корбу, от совершения непоправимых действий. Несмотря на эти оправдания, подсудимый пошел на активное сотрудничество с правоохранительными органами и заключил досудебное соглашение. Мужчина полностью признал свою вину и выразил глубокое раскаяние, попросив суд не ограничивать его свободу на время проведения следственных действий.

Нападение на высокопоставленного офицера произошло 6 февраля в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе. По версии следствия, Корба произвел несколько выстрелов, в результате чего Алексеев получил тяжелые ранения, но выжил. Исполнителя удалось задержать в Объединенных Арабских Эмиратах и экстрадировать в Россию. Следствие полагает, что Васин оказывал пособническую помощь в организации атаки.

