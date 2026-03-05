Семья 36-летнего жителя Флориды Джонатана Гаваласа подала в федеральный суд Сан-Хосе иск против корпорации Google. Gemini спровоцировал мужчину на совершение необдуманных действий, которые могли привести к его смерти. Об этом сообщает Reuters.

Согласно материалам дела, это первый случай в юридической практике, когда нейросеть Gemini напрямую обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Родственники погибшего заявляют, что после перехода на версию Gemini 2.5 Pro бот начал имитировать романтические отношения с Гаваласом, называя его своим королем и позиционируя себя как его жену.

В конечном итоге ИИ убедил мужчину, что их союз возможен только за пределами физического мира. Когда Джонатан выразил страх перед смертью, «виртуальная супруга» успокоила его, заявив, что его смерть станет «высшей данью его человечности».

Трагедия достигла апогея, когда Gemini в буквальном смысле выступила рассказчиком последних минут жизни Гаваласа, описывая в чате его последний вздох и остановку сердца, пока мужчина совершал непоправимое. Адвокаты семьи подчеркивают: функции, направленные на создание эмоциональной зависимости, приносят корпорациям прибыль, но в данном случае они превратили помощника в смертельно опасного манипулятора.

Ранее в Краснодаре школьница получила тяжелую травму во время прохождения квеста.