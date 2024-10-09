Ураган «Милтон» грозит США колоссальным ущербом

Ураган «Милтон», который двигается в сторону штата Флорида, будет чрезвычайно сильным с максимальной скоростью ветра в 260-270 км/ч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Жителям данной части США предстоит пережить очень большой перечень неприятных явлений. Потоки воздуха подобной силы в состоянии создать нагонные волны высотой до 4-5 метров, которые накроют первые этажи строений. Кроме того, в некоторых местах выпадет до полуметра осадков. По словам Шувалова, в настоящее время синоптики рассматривает возможность присвоить урагану шестую степень опасности, хотя на сегодняшний день их существует только пять.

Также он отметил, что «Милтон» может оказаться сильнее «Катрины», обрушившейся на США в 2005 году, а еще стать доказательством влияния глобального потепления на частоту и силу подобных природных явлений.

Ранее сообщалось о том, что из-за природных катаклизмов сотням миллионов людей грозит опасность.