Уроженца Мелитополя осудили на 27 лет за попытку отравления летчиков по заданию ВСУ

Суд признал уроженца Мелитополя виновным в попытке отравления российских летчиков на встрече выпускников. Обвиняемый получил 27 лет лишения свободы — с отбыванием части срока в тюрьме и колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам лишения свободы по делу о попытке отравления выпускников Армавирского летного училища. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие установило, что Семенов, получивший российское гражданство в 2022 году, год спустя оказался под контролем украинских спецслужб. По версии обвинения, ему поручили организовать убийство группы российских летчиков — за это он должен был получить 400 тысяч рублей.

Попытка отравления произошла в октябре прошлого года. На празднование 20-летия выпуска офицеров были доставлены торт и алкоголь. В угощении экспертиза выявила опасную концентрацию медикаментов. Продукты никто не попробовал: они вызвали подозрение и были переданы на анализ. Это позволило избежать трагедии. Семенова удалось оперативно задержать и допросить.

Прокуратура настаивала на пожизненном сроке и уже заявила, что намерена обжаловать приговор. Суд признал Семенова виновным в государственной измене и попытке совершения теракта. Сам обвиняемый полностью признал вину.

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