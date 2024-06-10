Уроженца Таджикистана подозревают в убийстве преподавателя Вологодского университета

На два месяца заключен под стражу уроженец Таджикистана, подозреваемый в убийстве 36-летней женщины, которая была его сожительницей и преподавателем Вологодского университета. О данном факте сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Преступление было совершено в квартире одного из домов на улице Конева 7 июня. Следователи считают, что во время разгоревшегося конфликта 28-летний мужчина сначала задушил жертву, а после нанес удар ножом в грудь. Женщина умерла от полученных увечий на месте преступления. В пресс-службе судов Вологодской области сообщают, что фигурант хотел добровольно уйти из жизни, но не смог.

Иностранец был арестован до 7 августа. В настоящее время он находится в специализированном лечебном учреждении. По факту преступлении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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