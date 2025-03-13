Ушаков рассказал о назначении США посредника для переговоров с Россией

Штаты выбрали посредника на переговорах с Россией. О данном факте «Звезда» сообщила со ссылкой на помощника президента РФ по внешнеполитическим связям Юрия Ушакова.

Представитель Кремля подчеркнул, что выбор американской стороны не пал на спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. До этого в Белом доме сообщали о том, что чиновник прибудет в Москву на этой неделе.

В четверг, 13 марта, бизнесджет вылетел из Катара в сторону Египта, после чего начал двигаться на север. В международном аэропорту Внуково самолет Уиткоффа совершил посадку в 12:30.

Ранее в Кремле подтвердили факт прибытия в Россию переговорщиков из Штатов. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, об итогах состоявшихся встреч представители СМИ и общественности узнают после их завершения.