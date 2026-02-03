Ушла «мама» КВН: на 90-м году жизни скончалась советский диктор Светлана Жильцова

На 90-м году жизни скончалась легендарная советская телеведущая и диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова. О ее смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов, назвав ее голосом и лицом целой эпохи. Об этом пишет «РБК».

Светлана Жильцова была одной из самых узнаваемых фигур на советском телевидении. Ее карьера началась в 1960-х годах, и миллионы зрителей знали ее не только как диктора, читавшего официальные сообщения, но и как яркую, обаятельную ведущую популярнейшей передачи «Клуб веселых и находчивых». Вместе с Александром Масляковым она вела КВН на протяжении многих лет, став символом интеллигентности, юмора и легкой иронии. Ее спокойный, доверительный голос и безупречная дикция были эталоном для целых поколений.

