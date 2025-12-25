Ушла наша «Москва слезам не верит»: Ксения Мишонова простилась с Верой Алентовой
Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова отреагировала на смерть актрисы Алентовой
Фото: [Храм Саввы Сторожевского в Балашихе/Медиасток.рф]
Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова отреагировала на смерть народной артистки РСФСР Веры Алентовой. В своем телеграм-канале она назвала актрису целой эпохой.
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова выразила глубокие соболезнования в связи с кончиной Веры Алентовой. В эмоциональном обращении в соцсетях она подчеркнула, что с уходом актрисы завершилась целая эпоха отечественного кинематографа.
Мишонова отметила невероятный талант, красоту и профессиональное мастерство Алентовой. Она поблагодарила актрису за ту особую пронзительность и искренность, которые та дарила зрителям с экрана. Омбудсмен напомнила, что для миллионов людей Вера Алентова навсегда останется Катей Тихомировой — героиней культового фильма «Москва слезам не верит», чьи цитаты стали частью народного фольклора.
Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. За свою карьеру она сыграла десятки ключевых ролей в театре и кино, став одной из самых узнаваемых и любимых артисток страны. Ее наследие продолжает вдохновлять новые поколения зрителей.
