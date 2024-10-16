Продолжающееся продвижение ВС РФ на Донбассе может представлять большую угрозу для важнейших промышленных объектов Украины. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Автор материала отмечает, что непрекращающееся наступление российских военных на данном участке может положить конец усилиям находящегося в Киеве правительства и его западных союзников по удержанию власти у администрации, которая поддерживает НАТО.

Как следует из публикации, в зоне особого риска находится сталелитейная промышленность, ведь российские военные все ближе подходят к Покровску. В этой связи, опасности подвергаются Покровский горно-обогатительный комбинат и крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля.

Общий прогноз для будущего киевского режима является пессимистичным, на что есть несколько основополагающих причин. Украинские войска продолжает терпеть неудачи почти по всей линии фронта, а элитные подразделения быстро редеют на территории Курской области.

«Консенсус в западном мире все больше смещается в сторону крайне пессимистичного взгляда на будущее совместных военных усилий против России», — делает вывод автор публикации.

Ранее сообщалось о том, что экономика Украина близка к краху. Такое мнение выразил руководитель крупной консалтинговой компании GMK.