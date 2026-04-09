«Уставший» дом и вид на храм: что известно о квартире Пугачевой на Арбате

Квартиру Аллы Пугачевой в центре Москвы выставили на продажу. Стоимость объекта в жилом комплексе «Филипповский» на Арбате составляет $5 млн (около 391 млн рублей или 400 млн рублей по разным оценкам), сообщил источник на рынке элитной недвижимости. Об этом пишет ТАСС.

Площадь квартиры — 300–303 квадратных метра, к ней прилагаются два машино-места. Жилье находится на высоком этаже, окна выходят на храм Христа Спасителя. В квартире сделан дизайнерский ремонт, установлена итальянская мебель. Продажа проходит в закрытом формате: объявление не публиковали, показы организуют только для потенциальных покупателей. Потенциальных гостей просят воздержаться от фотосъемки.

Эксперты рынка недвижимости называют цену завышенной. По словам партнера группы компаний Kalinka Полины Меделяновской, дом, построенный в 2000-х, сейчас считается «уставшим», его планировка и дизайн устарели. Однако из-за имени Пугачевой квартиру могут продать выше рыночной стоимости. Поиск покупателя, по прогнозам, займет от полугода.

Пятикомнатную квартиру подарили Пугачевой в 2004 году. Здесь она жила после развода с Филиппом Киркоровым. В том же доме на одном этаже находятся апартаменты Киркорова, где уже несколько лет идет ремонт. В последние годы Пугачева проживает за границей, сначала в Израиле, а затем на Кипре.

Ранее стало известно, сколько Пугачева платит за пустующее поместье в Подмосковье.