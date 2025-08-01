Узбекистан вводит обязательный тест на ВИЧ для тех, кто провел за границей больше 90 дней

Сенат Узбекистана одобрил закон, обязывающий граждан проходить тест на ВИЧ после пребывания за границей дольше 90 дней. Новые правила коснутся не только узбекистанцев, но и иностранных работников. Об этом сообщает Gazeta.uz.

Узбекистан может стать первой страной, где введут обязательное тестирование на ВИЧ для граждан, которые провели за рубежом больше трех месяцев. Закон, принятый сенатом 1 августа, также распространяется на иностранцев, приезжающих в страну на работу.

Статистика показывает, что среди мигрантов и их семей уровень заражения ВИЧ растет. В 2024 году из 1,7 млн вернувшихся узбекистанцев только 25% прошли добровольное тестирование, и у 1512 из них обнаружили вирус. У иностранцев диагноз подтвердился в 81 случае.

Теперь обследование станет обязательным для граждан 18–60 лет. Процедура будет бесплатной для узбекистанцев, а иностранцы оплатят ее сами или через работодателя. Если тест окажется положительным, разрешение на работу аннулируют.

Кроме того, частные агентства занятости обяжут обучать соискателей правилам профилактики ВИЧ перед отправкой за рубеж. Порядок тестирования утвердят отдельным постановлением, но уже известно, что медработники будут связываться с семьями мигрантов в день их возвращения.

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