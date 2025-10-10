Узбекистанец, воевавший за Россию, получил три года тюрьмы на родине за наемничество

Гражданин Узбекистана, участвовавший в СВО на стороне России, приговорен на родине к трем годам лишения свободы за наемничество. Мужчина отправился в зону боевых действий после освобождения из российской колонии. Об этом сообщил ТАСС.

Пахтачийский районный суд в Самаркандской области вынес обвинительный приговор 27-летнему уроженцу республики. Мужчина находился в России на заработках, где в 2021 году был осужден за наркопреступления. Отбывая срок в колонии строгого режима в Челябинской области, он в начале 2024 года согласился на предложение отправиться в зону СВО.

По информации суда, ему гарантировали освобождение, российский паспорт и денежное вознаграждение. После освобождения узбекистанец прошел военную подготовку в Луганске и в составе ВС РФ участвовал в боях в нескольких областях Украины. Получив ранение и пройдя лечение, он обратился в посольство Узбекистана за новыми документами и добровольно вернулся на родину, где сразу явился в полицию. Суд учел его чистосердечное раскаяние и явку с повинной при назначении наказания.

