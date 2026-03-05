В АБА опровергли запрет на рекламу в Telegram

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) выступила с официальным заявлением по поводу появившейся в СМИ информации о запрете рекламы в Telegram.

Некоторые источники действительно сообщили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала размещение рекламных материалов в телеграм-каналах нарушением закона, так как мессенджер на основании решения Роскомнадзора начали замедлять в России.

В своем телеграм-канале представители АБА сообщили, что удивлены новостью не меньше участников рынка, поскольку находятся в постоянном диалоге с регуляторами.

«Мы разбираемся с данным вопросом и дадим развернутый комментарий завтра. Но кажется, что вся паника преждевременна», — написали в сообществе.

Там также подчеркнули, что на данный момент нет никаких официальных подтверждений запрета. На сайте ФАС отсутствует информация о возбуждении дела. Комментарии ведомства, на которые ссылаются СМИ, отметили в АБА, основаны на сканах документа, опубликованного в телеграм-канале «Лоскутова Мария».

Кроме того, в Ассоциации обратили внимание на уведомление на сайте Роскомнадзора при регистрации каналов: там прямо указано, что владелец канала может размещать рекламу по заявкам рекламодателей. Это противоречит информации о полном запрете.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске начали менять вывески на иностранных язык из-за нового закона.