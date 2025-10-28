В администрации Калининграда вновь прошли обыски

Силовики вновь нагрянули с обысками в администрацию Калининграда. Поводом стало продолжение расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделенных на благоустройство города. Об этом сообщило РИА Новости.

В калининградской мэрии вновь работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщают местные источники, они проводят следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве. Расследование касается хищений при выполнении работ по городскому благоустройству.

По предварительным данным, общий объем выделенных из бюджета средств превысил 100 млн руб. Из этой суммы злоумышленникам удалось похитить несколько десятков миллионов. Инцидент получил развитие две недели назад, когда был задержан заместитель председателя комитета по строительству и хозяйству Роман Бартош. Нынешние обыски указывают на то, что круг фигурантов дела может расшириться. Силовики выявляют новых потенциальных участников преступной схемы, действовавшей под прикрытием муниципальных контрактов.

