В администрации Трампа предсказали его слабую позицию в украинском вопросе
WP: в администрации Трампа предполагают, что он займет слабую позицию по Украине
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В администрации нового президента США есть мнение, что в случае встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, Москва добьется для себя более выгодных условий завершения украинского конфликта, а американский лидер сдастся. Об этом в разговоре с газетой Washington Post заявил член Республиканской партии.
По его мнению, Дональд Трамп будет демонстрировать, что именно он положил конец противостоянию, но на самом деле «капитулирует», а Владимир Путин получит желаемое. Кроме того, в Штатах сомневаются в профессиональных способностях некоторых назначенцев Трампа. Например, считается, что среди них и претендент на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, который в состоянии изменить положение вещей в пользу России.
Ранее сообщалось о том, что по решению избранного президента США от работы были отстранены некоторые члены Совета нацбезопаности.