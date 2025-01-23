В администрации Трампа предсказали его слабую позицию в украинском вопросе

В администрации нового президента США есть мнение, что в случае встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, Москва добьется для себя более выгодных условий завершения украинского конфликта, а американский лидер сдастся. Об этом в разговоре с газетой Washington Post заявил член Республиканской партии.

По его мнению, Дональд Трамп будет демонстрировать, что именно он положил конец противостоянию, но на самом деле «капитулирует», а Владимир Путин получит желаемое. Кроме того, в Штатах сомневаются в профессиональных способностях некоторых назначенцев Трампа. Например, считается, что среди них и претендент на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, который в состоянии изменить положение вещей в пользу России.

Ранее сообщалось о том, что по решению избранного президента США от работы были отстранены некоторые члены Совета нацбезопаности.