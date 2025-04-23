В «Афимолле» прокомментировали работу торгового центра после пожара в Москва-Сити

ТЦ «Афимолл» в Москве функционирует в обычном режиме после возгорания, которое 23 апреля случилось в Москва-Сити. Об этом сообщило РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу торгового центра.

«Возгорания и взрывов в подземном паркинге не было. Возгорание произошло в районе стройплощадки, не связанной с ТРЦ. Горел строительный мусор, в данный момент пожар потушен», — приводит информационное агентство комментарий торгового комплекса.

Ранее появились сведения о том, что громкие взрывы на парковке в Москва-Сити раздались по причине детонации баллонов с горючим. После начался сильный пожар из-за которого вспыхнули строительные материалы на площади 30 кв. м. Благодаря действиям огнеборцев возгорание удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.