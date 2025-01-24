В Армении одобрили законопроект о вступлении в ЕС

Глава комиссии армянского парламента по вопросам европейской интеграции Арман Егоян рассказал о том, что комиссией был одобрен законопроект, который предусматривает начало процесса вступления в ЕС.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Егояна, который отметил вынесенное положительное заключение по данному законопроекту и дальнейшее внесение его в повестку обсуждений. Уточняется и то, что в голосовании не принимала участия оппозиция.

Ранее в Москве уже комментировали эту инициативу, считая, что даже обсуждение этого процесса является выбором республики и возможным началом выхода из ЕАЭС – ведь два союза несовместимы.

Ранее также стало известно, что Армения и США подписали договор об экономическом и оборонном партнерстве.