В армию РФ предложили брать лиц без гражданства

Лицам без гражданства предложено дать право заключать контракты на военную службу в армии РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий лицам без гражданства поступать на военную службу по контракту в ряды Вооружённых сил России. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ уже опубликован в электронной базе парламента.

Инициатива предусматривает, что иностранцы, не имеющие гражданства, смогут официально подписывать контракт на службу в армии и других воинских формированиях. Подобная мера, по замыслу авторов, обеспечит дополнительный приток контрактников и повысит укомплектованность частей.

Кроме того, законопроектом предлагаются поправки в сопутствующие нормативные акты — от закона «Об обороне» до законодательства о гражданстве. Инициаторы законопроекта предполагают, что такая мера должна синхронизировать всю систему и юридически закрепить новые права военнослужащих без гражданства, в том числе в вопросах пенсионного обеспечения и жилищных программ.

Эксперты связывают инициативу с текущими кадровыми задачами армии: возможность легального трудоустройства в армии России может стать стимулом для мигрантов и лиц без гражданства, особенно тех, кто уже проживает на территории РФ.

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