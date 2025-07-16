В Астрахани обнаружили загрязнение Волги нефтепродуктами

В Астрахани зафиксировали загрязнение Волги нефтепродуктами. Площадь разлива составила 4,5 тыс. кв. м — власти уже начали ликвидацию последствий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Росприроднадзор подтвердил случай загрязнения Волги нефтепродуктами в Астрахани. Инспекторы выехали на место после сигнала о разливе и обнаружили нефтяное пятно площадью 4,5 тыс. кв. м. Пробы воды отправили в лабораторию, а информацию о происшествии передали в администрацию морских портов Каспийского моря для устранения последствий.

Это не первый подобный инцидент в регионе. В июне 2025 года в Трусовском районе Астрахани уже фиксировали разлив нефтепродуктов на площади 465 тыс. кв. м. Тогда ущерб окружающей среде еще не был окончательно подсчитан.

Причины нового разлива пока не называются, но после лабораторных исследований будет определен размер ущерба и приняты соответствующие меры.

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